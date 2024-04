Peruano de 124 años busca ser reconocido como el hombre más longevo del mundo

Huánuco, Perú/Se trata del huanqueño Marcelino Abad Tolentino, mejor conocido como “Mashico”, quien con una sonrisa en el rostro y un gran dulce de cumpleaños, acaba de recibir sus 124 años.

Marcelino ha sobrepasado las 12 décadas, nació un 5 de abril del año 1900, lo que lo convierte en la personas más longeva de Perú y probablemente del mundo ya que busca ganar un Record Guiness.

Cuenta que su secreto para una larga vida fue crecer rodeado de naturaleza, lejos del caos y bullicio de la ciudad y alimentarse con alimentos que vienen directamente de la madre tierra.

El es una personas muy sociable y risueña, le gusta conversar mucho y se lleva muy bien con las enfermeras, cocineras y personal que se ha encargado de su atención en la casa “Mis Abuelitos” donde vive desde el 2022.

La celebración de su cumpleaños 124 fue un evento lleno de mucha alegría y gratitud. Él se alistó para esta importante fecha desde muy temprano, dejó su pijama por un chaleco, un cintillo de tela y un sombrero rojo

Luego fue llevado a la capilla de la casa hogar, donde se organizó una misa de salud en su honor, con sus amigos y cuidadores.

Don Marcelino recibió muchos regalos, como una silla de ruedas nueva y ropa, incluso le hicieron entrega de su DNI electrónico, lo que marcó su inclusión en la modernidad.

La vida de Mashico no fue fácil, el quedó huérfano a temprana edad, fue acogido por los dueños de una hacienda, no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, desde pequeño se dedicó a criar animales y a cultivar. Su vida transcurrió viviendo solo en el campo, no se le conoció una pareja ni hijos.

A pesar de sus años y haber vivido diversas etapas de la historia, Marcelino recién fue reconocido oficialmente a la edad de 119 años al recibir su primer documento de identidad en la provincia de Ambo en Huánuco cuando Pensión 65 del Ministerio de Inclusión Social pudo localizarlo, lo que le permitió acceder a una serie de servicios.

Ahora el Midis viene realizando gestiones para presentar a Mashico ante el Record Guiness para que sea reconocido como la personas más longeva del mundo.

Este anuncio de su postulación ha generado gran expectativa, ya que Mashico se ha convertido en un símbolo de fortaleza y vitalidad.