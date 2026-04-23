El petróleo sube más de 5% ante repunte de tensiones en Irán

Washington, Estados Unidos/El aumento de los precios del petróleo se intensificó este jueves, señal de la tensión en el mercado ante la situación en Oriente Medio tras nuevas explosiones en Teherán y la falta de perspectivas de que se reanude el diálogo entre Irán y Estados Unidos.

Hacia las 17H55 GMT, el barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional, subía 5,16% hasta los 107,17 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), aumentaba 5,63% hasta los 98,19 dólares.