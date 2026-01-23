El petróleo sube ante las tensiones entre EEUU e Irán

El presidente de Estados Unidos ha amenazado en varias ocasiones con atacar a Irán en respuesta a la represión de protestas contra el gobierno de Teherán .

Washington, Estados Unidos/Los precios del petróleo se aceleraron el viernes luego de que Donald Trump afirmara que una flota de la Armada estadounidense se dirige al Golfo Pérsico para seguir presionando a Irán, lo que despierta temores sobre el abastecimiento de crudo.

"El mercado repuntó (...), ya que la situación iraní vuelve a dominar los titulares internacionales", dijo a la AFP Robert Yawger, analista de Mizuho USA.

"Tenemos muchos buques militares yendo en esa dirección, por si acaso", declaró Trump el jueves a periodistas a bordo del Air Force One.

Estas declaraciones han reavivado las preocupaciones sobre los riesgos para el suministro energético en un importante productor de petróleo, resumió Matt Britzman, analista de Hargreaves Lansdown.

"Hablamos de una producción petrolera de 3,3 millones de barriles diarios en Irán", subrayó Yawger.

Al ser uno de los diez principales productores de petróleo del mundo, los mercados energéticos reaccionaron con nerviosismo.

Una intervención militar elevaría el riesgo para el transporte de petróleo por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20 % de la producción mundial de crudo.

El precio del Brent del mar del Norte para entrega en marzo subió 2,84 %, hasta los 65,88 dólares por barril.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia del petróleo estadounidense, avanzó 2,88 %, hasta los 61,07 dólares por barril.

En paralelo, el precio del gas natural continúa en máximos históricos debido a la ola de frío en Estados Unidos, explicó Robert Yawger.

"No solo la demanda energética será excepcionalmente alta, sino que además la producción de gas en Estados Unidos podría paralizarse por el frío extremo", advirtió Eli Rubin, analista de EBW Analytics Group, a la AFP.