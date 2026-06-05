Policías y militares desbloquean en La Paz ruta crítica para el paso de alimentos

Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros presionan al gobierno de Paz desde hace más de un mes por una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas; pero ahora exigen su renuncia.

Policías y militares desbloquearon este viernes una ruta vital para abastecer de alimentos a las ciudades de La Paz y su vecina El Alto, asfixiadas por más de un mes de protestas sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El mandatario centroderechista, en el poder desde hace seis meses, se apresta a declarar un estado de excepción que le permita un mayor uso de la fuerza militar para levantar los bloqueos que mantienen campesinos y obreros en varias regiones del país.

A la espera de que el parlamento lo habilite para tomar esa medida, policías, apoyados por un grupo de militares, quitaron escombros que cortaban una estratégica vía al sur de La Paz para dejar pasar alimentos, según imágenes del Ministerio de Defensa.

Antes de ese operativo, decenas de personas han tenido que caminar varios kilómetros para abastecerse de verduras y otros alimentos debido al bloqueo de esa ruta que une La Paz con las comunidades agrícolas de Lipari y Río Abajo.

El propio ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien asumió el puesto esta semana, encabezó el operativo. En la ruta aún se observan escombros, piedras y palos que complican el tránsito de pasajeros y carga.

Las ciudades de La Paz y El Alto y, en menor medida, las de Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste) carecen de alimentos, medicamentos y combustibles, debido al casi centenar de bloqueos extendidos por el país.

El gobierno de Paz, que culpa al expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) de impulsar las protestas, recibió un nuevo apoyo de Estados Unidos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró el jueves en X que Estados Unidos sigue de cerca la situación. "Bolivia no debe permitir que el viejo statu quo de dominio narco‑terrorista en la región vuelva a imponerse".

Morales, enconado crítico de Washington, aseguró este viernes en X que Estados Unidos "recurre nuevamente al discurso del 'narcoterrorismo' para estigmatizar la protesta social y desacreditar las demandas legítimas" de los sectores sociales.

Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros presionan al gobierno de Paz desde hace más de un mes por una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas; pero ahora exigen su renuncia.