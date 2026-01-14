Presidenta interina anuncia ‘nuevo momento’ en Venezuela mientras excarcela presos políticos

El sindicato de la prensa reportó 18 liberaciones hasta las 18H30 GMT, entre reporteros, camarógrafos, asistentes y miembros de equipos de prensa dentro de la oposición.

La presidenta interina de Venezuela anunció el miércoles un "nuevo momento" en el país, a medida que avanzan las excarcelaciones de presos políticos que prometió bajo presión de Estados Unidos.

El proceso de liberaciones fue anunciado el jueves pasado, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro durante un bombardeo de Estado Unidos el 3 de enero.

Las últimas liberaciones incluyen al reconocido activista opositor Roland Carreño, periodista de profesión, y se suman a la de ciudadanos estadounidenses anunciada la víspera por el Departamento de Estado en Washington.

Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina luego que Maduro y su esposa fueron detenidos y enviados a Estados Unidos para encarar un juicio por narcotráfico.

"El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica", dijo Rodríguez en una corta declaración a periodistas en el palacio presidencial de Miraflores.

No aceptó preguntas.

Rodríguez dijo que el gobierno ha excarcelado a 406 presos políticos desde diciembre, en un proceso que aseguró se inició con Maduro. Su gobierno informó que esta semana salieron de prisión 116 detenidos.

La ONG Foro Penal reportó 72 excarcelaciones desde el anuncio del 8 de enero. Esta organización y otras de derechos humanos estiman que Venezuela tiene entre 800 y 1.000 presos políticos.

"Paz" y "reconciliación"

Las autoridades evitan liberaciones directamente en los penales, donde decenas de familiares se agolparon con la esperanza de ver a sus seres queridos fuera de los calabozos.

Los detenidos son trasladados desde los centros de reclusión a otros lugares para su liberación, lejos de los lentes de la prensa.

Carreño fue liberado, por ejemplo, en un centro comercial. "Con las emociones encontradas, pero bueno, finalmente en libertad y en espera de los acontecimientos futuros, que no tienen que ser otros sino del encuentro, de la paz, de la reconciliación", dijo Carreño en un video de Luis López, otro periodista liberado, difundido por la prensa local.

"Aún queda mucha gente todavía metida en las cárceles y esperemos que se vayan liberando paulatinamente hasta que no quede ningún preso", añadió. "No es bueno ni es sano para un país tener presos políticos".

Carreño estuvo entre las más de 2.000 personas que terminaron presas tras las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024. Integraba el partido Voluntad Popular (VP) y fue un cercano colaborador del antiguo jefe opositor, Juan Guaidó. Antes se desempeñó como comentarista en un programa de opinión del canal de noticias Globovisión.

Estaba recluido en el Rodeo I, en las afueras de Caracas, adonde decenas de familiares aguardan por la liberación de sus presos en un campamento improvisado instalado frente a la prisión. Carreño precisó que fue informado de su excarcelación de madrugada.

Estuvo previamente en prisión entre 2020 y 2023 acusado de "terrorismo". Y fue excarcelado en medio de negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos camino a las elecciones presidenciales.

El caso de Carreño, en su momento, fue cuestionado por una misión de expertos de Naciones Unidas, organismo que denunció crímenes de lesa humanidad en Venezuela en la represión de protestas.

"Zonas de paz"

Entre los liberados figura Nicmer Evans, analista político y director del medio Punto de Corte, quien ya estuvo preso en 2020 por 51 días.

Washington informó el martes de noche que Venezuela empezó a liberar prisioneros estadounidenses, sin precisar un número: solo dijo que fue más de uno.

"Es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas", declaró un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

La administración Trump ya antes consiguió la liberación de estadounidenses, en un canje que involucró a migrantes venezolanos detenidos en la cárcel de máxima seguridad Cecot en El Salvador.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, informó de una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que "manifestaron preocupación por la situación en Venezuela".

Lula y Putin "reiteraron la importancia de que América del Sur y el Caribe sigan como zonas de paz", detalló un comunicado del gobierno brasileño.

Un grupo de familiares de los 200 muertos en las protestas de 2017 en Venezuela criticaron en Madrid la "lentitud" de la Corte Penal Internacional (CPI) y pidieron agilizar la investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Maduro.