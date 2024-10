Presidente chino pide que 'no haya escalada de los combates' en Ucrania

Kazan, Rusia/El presidente de China, Xi Jinping, pidió que "no haya una escalada de los combates" en Ucrania en una intervención el miércoles en la cumbre de los Brics, un grupo de países emergentes, que se celebra en Rusia.

"La crisis de Ucrania se prolonga (...) Debemos adherirnos a los tres principios de que no haya desbordamiento del campo de batalla, no haya escalada de los combates y de no añadir leña al fuego", dijo Xi ante el presidente ruso Vladimir Putin y otros líderes.