Presidente de Nigeria dispuesto a reunirse con Trump tras amenazas de ataque

En una publicación incendiaria , Trump afirmó en redes sociales que había solicitado al Pentágono que elaborara un posible plan de ataque , un día después de advertir que el cristianismo se enfrentaba a una amenaza existencial en Nigeria .

Lagos, Nigeria/El presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu está dispuesto a reunirse con Donald Trump, dijo el domingo un asesor, después de que el jefe de Estado norteamericano amenazara con una acción militar tras acusar a Nigeria de permitir el asesinato de cristianos por islamistas.

En una publicación incendiaria, Trump afirmó en redes sociales que había solicitado al Pentágono que elaborara un posible plan de ataque, un día después de advertir que el cristianismo se enfrentaba a una amenaza existencial en Nigeria.

Añadió que si el país africano no frenaba los asesinatos, Estados Unidos atacaría “de forma rápida, brutal y contundente”.

No interpretamos la publicación literalmente. Sabemos que Donald Trump tiene su propio estilo de comunicación”, declaró a AFP Daniel Bwala, asesor especial de Tinubu en comunicación política, sugiriendo que se trataba de una forma de forzar una reunión entre ambos líderes para que pudieran encontrar “un frente común” en la lucha contra la inseguridad.

Anteriormente, Bwala había sugerido en una publicación en X que los dos líderes podrían reunirse pronto.

“En cuanto a las diferencias sobre si los terroristas en Nigeria atacan solo a los cristianos o, de hecho, a todas las religiones y a quienes no profesan ninguna fe, las diferencias, si existen, serían discutidas y resueltas por los dos líderes cuando se reúnan en los próximos días”.

Bwala, quien hablaba por teléfono desde Washington, declinó dar detalles sobre una eventual reunión.