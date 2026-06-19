El presidente de Polonia retira alta condecoración al ucraniano Zelenski

El gobierno polaco había honrado a Zelenski en abril de 2003 con la Orden del Águila Blanca, la más elevada condecoración del país.

Varsovia, Polonia/El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, anunció este viernes la retirada de la máxima condecoración de su país concedida a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien bautizó una unidad militar en honor a una organización acusada de masacrar a miles de polacos.

El gobierno polaco había honrado a Zelenski en abril de 2003 con la Orden del Águila Blanca, la más elevada condecoración del país.

Sin embargo, las relaciones se agrietaron por la decisión de Zelenski de dar a una unidad de las Fuerzas Armadas el nombre de Ejército Insurgente Ucraniano (UPA).

Según Polonia, el UPA mató durante la II Guerra Mundial a unos 100.000 civiles polacos en lo que actualmente es el oeste de Ucrania, y considera esa matanza un genocidio.

"Para la inmensa mayoría de la sociedad polaca, el UPA sigue siendo ante todo una formación responsable de los crímenes brutales cometidos contra ciudadanos de la República de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial", dijo Nawrocki en un discurso difundido en la red X.

El canciller ucraniano, Andrii Sibiga, denunció la decisión como "un error estratégico" e "irrespetuosa". "Solo Moscú sale ganando" con la "imprudente" decisión del presidente polaco, afirmó.

El UPA fue la rama militar de un movimiento independentista ucraniano que combatió al ejército soviético, pero que también se enfrentó a la resistencia polaca y mató a civiles polacos y judíos.

El UPA también colaboró en ocasiones con los nazis, volviéndose contra ellos en otros momentos.

En Ucrania, sin embargo, el UPA es honrado como una fuerza que luchó por la independencia del país, especialmente desde el inicio en 2022 de la invasión rusa.

Polonia acoge a casi un millón de refugiados ucranianos, según datos de la agencia europea de estadística Eurostat.

Según una reciente encuesta del portal de internet Onet.pl, el 65% de los polacos considera que la decisión de Zelenski influye negativamente en su percepción de las relaciones bilaterales.