El presidente sirio visita Alemania para hablar de reconstrucción y refugiados

Cerca de un millón de sirios terminaron como refugiados en Alemania, la mayoría en medio de la crisis migratoria en 2015.

El presidente sirio Ahmed al Sharaa se encuentra en Berlín este lunes para abordar el tema de la reconstrucción de su país, los esfuerzos de Alemania para enviar de regreso a los refugiados sirios y la guerra en Oriente Medio.

En su primer viaje a Alemania, el dirigente fue recibido el lunes por la mañana por el presidente federal Frank-Walter Steinmeier en su residencia, el castillo de Bellevue.

Participó luego en un foro económico germano-sirio en el ministerio de Relaciones Exteriores, antes de entrevistarse a mediodía con el jefe del gobierno Friedrich Merz.

Este ex jefe rebelde islamista de 43 años, que derrocó al ex dirigente sirio Bashar al Asad en diciembre de 2024, estableció relaciones con los gobiernos occidentales y efectuó varios viajes al extranjero, especialmente a Estados Unidos, Francia y Rusia.

Negoció el levantamiento de muchas sanciones internacionales contra Siria para ayudar a su reconstrucción tras 14 años de guerra civil que provocaron una huida masiva de población.

Cerca de un millón de sirios terminaron como refugiados en Alemania, la mayoría en medio de la crisis migratoria en 2015.

"Deseamos dejar este periodo difícil detrás de nosotros y recuperar nuestro retraso con el resto del mundo, en especial mediante las inversiones en Siria", declaró en un foro económico.

Siria es un "refugio para las cadenas de suministro", insistió Al Sharaa, y facilita el transporte de energía y mercancías hacia Europa sin pasar por el estrecho de Ormuz, paralizado por la guerra en Oriente Medio.

"Sigan en la vía de la calma, el trabajo de memoria y la reconciliación", aconsejó el jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, al presidente sirio.

La condición para eso es "una economía que funcione" y Alemania tiene "un papel importante a desempeñar en el desarrollo económico de Siria", agregó.

Para la reconstrucción de Siria, Ahmed Al Sharaa también pidió a los sirios que han estudiado y trabajado en Alemania "aportar esas competencias" al país.

El retorno de los sirios a su país hace parte del programa de la visita, indicó el viernes el portavoz del gobierno alemán Stefan Kornelius.

Friedrich Merz declaró el año pasado que con el fin de la guerra civil en Siria, "ahora ya no hay ningún motivo de asilo en Alemania". "Podemos entonces comenzar las expulsiones", añadió