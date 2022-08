Así se pronunció la Embajada de China en Panamá sobre la visita de Pelosi a Taiwán

Panamá/Como un impacto severo la base política de las relaciones China y Estados Unidos, fue catalogada la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la región Taiwán de China.

“Esto es una seria violación al principio de una sola China y las estipulaciones de los tres Comunicados Conjuntos entre China y EE.UU. Se ha infringido gravemente la soberanía y la integridad territorial de China, socavado seriamente la paz y la estabilidad del Estrecho de Taiwán, y enviado una señal muy equivocada a las fuerzas secesionistas por la "independencia de Taiwán", expresó un comunicado del Ministerio de Relaciones Públicas de China, que también fue reproducido por la embajada del país asiático en Panamá.

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Chinahttps://t.co/3qdW6LgToI — Embajada de China en Panamá (@EmbChinaPa) 2 de agosto de 2022

A todo ello, China se opone resueltamente y condena categóricamente, y ha hecho serias gestiones y fuertes protestas ante EE.UU..

"Los Estados Unidos de América reconocen al Gobierno de la República Popular China como el único Gobierno legítimo de China. Dentro de este contexto, el pueblo de los Estados Unidos de América mantendrá relaciones culturales, comerciales y otras relaciones no oficiales con el pueblo de Taiwan", indicó el comunicado.

Señalan que "la posición del Gobierno y el pueblo chinos sobre la cuestión de Taiwán es consecuente. Defender resueltamente la soberanía nacional y la integridad territorial es la firme voluntad de los más de 1.400 millones de chinos, y hacer realidad la reunificación completa de la patria constituye la aspiración común y la responsabilidad sagrada de todas las hijas e hijos de la nación china".

En cuanto a la visita de la Presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU. a la región Taiwán de China, China tomará, sin duda alguna, todas las medidas necesarias para defender resueltamente su soberanía nacional e integridad territorial. Todas las consecuencias derivadas de esto han de ser soportadas por EE.UU. y las fuerzas secesionistas por la "independencia de Taiwán".

Finalizan el comunicado manifestando la Embajada de China en Panamá que se "debe tomar acciones creíbles para acatar estrictamente el principio de una sola China y las estipulaciones de los tres Comunicados Conjuntos entre China y EE.UU., implementar efectivamente el compromiso de "cinco-noes" hecho por el líder estadounidense (a saber, no buscar una "nueva Guerra Fría" con China; no pretender cambiar el sistema de China; la revitalización de sus alianzas no es contra China; no apoyar la "independencia de Taiwán"; no buscar un conflicto con China), y no ir más lejos por el camino equivocado y peligroso".