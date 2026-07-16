El puerto de Dakar, núcleo del tráfico 'cruel e innecesario' de aletas de tiburón

Las aletas son altamente valoradas en algunos mercados asiáticos, donde se utilizan para preparar sopa de aleta de tiburón , considerada un plato de lujo.

indonesia/Decenas de atuneros chinos y taiwaneses habrían desembarcado en Senegal aletas de tiburón obtenidas ilegalmente, según una investigación publicada este jueves por la organización ambiental Environmental Justice Foundation (EJF).

El informe denuncia la práctica conocida como "finning", que consiste en cortar las aletas de los tiburones y devolver el resto del animal al mar, muchas veces aún con vida. Sin sus aletas, los tiburones terminan muriendo por asfixia o ahogamiento.

Las aletas son altamente valoradas en algunos mercados asiáticos, donde se utilizan para preparar sopa de aleta de tiburón, considerada un plato de lujo.

Práctica prohibida, pero persistente

Aunque el "finning" está prohibido en numerosos países y por distintos acuerdos internacionales, la EJF sostiene que la actividad continúa ocurriendo en alta mar.

La investigación se centró en flotas atuneras de palangre chinas y taiwanesas que operan en el Atlántico y entrevistó a 124 pescadores indonesios y filipinos que trabajaron en estos barcos entre 2020 y 2025.

De acuerdo con los testimonios recopilados:

71 embarcaciones hicieron escala en el puerto de Dakar durante ese período.

hicieron escala en el puerto de Dakar durante ese período. 41 barcos habrían practicado el corte ilegal de aletas de tiburón.

habrían practicado el corte ilegal de aletas de tiburón. 24 de ellos descargaron esas aletas en la capital senegalesa.

Los investigadores consideran que las cifras reales podrían ser mayores, ya que solo contabilizaron los casos mencionados de forma explícita por los trabajadores entrevistados.

Impacto en poblaciones ya amenazadas

Los defensores del medioambiente advierten que esta práctica incrementa la rentabilidad de la pesca y fomenta la captura masiva de tiburones, tanto de forma intencional como incidental.

Según estudios científicos citados en el informe, las poblaciones mundiales de tiburones y rayas han disminuido cerca de un 71% desde 1970, principalmente debido a la pesca industrial.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) estima que el 70% de los tiburones pelágicos, aquellos que habitan en mar abierto, se encuentran amenazados de extinción.

Además, investigaciones recientes calculan que entre 80 y 101 millones de tiburones son capturados cada año en todo el mundo.

Descargas clandestinas en el puerto de Dakar

Varios pescadores aseguraron que las aletas eran descargadas de manera discreta en el puerto de Dakar, principalmente durante la noche.

Uno de los testimonios recogidos por la EJF señala que las aletas eran desembarcadas en secreto una vez concluida la descarga oficial de la captura, en una operación que comparó con un "robo".

Por su parte, Cheikh Ndiaye, inspector de la Dirección de Protección y Vigilancia Pesquera de Senegal, reconoció que las actividades fraudulentas suelen ser más frecuentes durante la noche y destacó la necesidad de aumentar la presencia de observadores internacionales a bordo de los buques.

Llamado a reforzar los controles

La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) prohíbe la retención de determinadas especies de tiburones y establece límites estrictos al peso de las aletas transportadas por los barcos.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas sostienen que las diferencias entre legislaciones nacionales y las dificultades de fiscalización en aguas internacionales hacen muy complejo controlar eficazmente estas prácticas.

Por ello, la EJF y otras organizaciones proponen que las aletas permanezcan unidas al cuerpo del tiburón hasta el momento del desembarque, una medida que facilitaría las inspecciones y ayudaría a combatir la pesca ilegal.

"Si perdemos a los tiburones, perdemos los océanos", advirtió Iris Ziegler, especialista en políticas pesqueras y protección marina de la organización alemana DSM, al subrayar el papel fundamental de estos depredadores en el equilibrio de los ecosistemas marinos.