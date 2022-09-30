Putin anexa cuatro regiones de Ucrania a Rusia

Moscú, Rusia/El presidente ruso Vladimir Putin firmó este viernes la anexión de cuatro regiones de Ucrania a Rusia en una ceremonia en el Kremlin en presencia de los dirigentes prorrusos de esos territorios, controlados en totalidad o en parte por Moscú.

Putin y los cuatro dirigentes de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia firmaron cada uno a su turno los documentos de anexión ante un público compuesto de miembros del gobierno, diputados y senadores y otros miembros de la élite política, antes de tomarse de la mano y corear al unísono "¡Rusia!" con la sala.

"Los habitantes de Lugansk y Donetsk, Jersón y Zaporiyia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre", afirmó Putin. "La gente votó por nuestro futuro común", agregó.

Ucrania, las potencias occidentales y las organizaciones internacionales no reconocieron los referendos, que fueron organizados luego de que Rusia conquistase por la fuerza esos territorios.

En su discurso antes de la firma de la anexión, Putin instó a Ucrania a cesar las hostilidades.

"Instamos al régimen de Kiev a cesar inmediatamente los disparos, todas las hostilidades y volver a la mesa de negociaciones", expresó.

Putin, que cumplirá 70 años la semana próxima, envió tropas a Ucrania en febrero.

La semana pasada, anunció una movilización parcial para reforzar las tropas que combaten en Ucrania y que sufrieron duras pérdidas en los últimos meses.