Recuperan cuerpos de dos montañistas tras avalancha en Perú

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de la ciudad de Huaraz para los trámites de repatriación.

Socorristas recuperaron los cuerpos de una montañista canadiense y su esposo mexicano muertos tras una avalancha cuando escalaban el pico Tocllaraju en los Andes de Perú, informó este viernes la policía.

El deslizamiento ocurrió en la madrugada del miércoles, cuando los dos extranjeros y un tercer miembro de la expedición ascendían los 6.034 metros de altura del nevado, ubicado en la cordillera Blanca, a unos 400 kilómetros al norte de Lima.

"Fueron recuperados los cuerpos de la canadiense Sandra Covone y del mexicano Daniel Navarro, quienes fueron hallados en la zona del derrumbe y trasladados a la ciudad de Huaraz", indicó la policía en un comunicado.

El montañista peruano que integraba el grupo, Florentino Caldula, sobrevivió al alud y pudo ser rescatado el mismo día del accidente, añadió.

Según los equipos de rescate de la policía y la Asociación de Guías de Alta Montaña, las labores de búsqueda y rescate se desarrollaron en una zona de difícil acceso, a unos 5.500 metros de altura y bajo condiciones geográficas y climáticas adversas.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de la ciudad de Huaraz para los trámites de repatriación.

La cordillera Blanca, en el noreste de Perú, alberga montañas como el Huascarán, la más elevada del país con 6.757 metros sobre el nivel del mar, y el Huandoy (6.395 m s.n.m.), y atrae a escaladores y turistas de todo el mundo.