Reino Unido despliega más sistemas de defensa aérea en el Golfo, anuncia Starmer

Reino Unido también autorizó a Estados Unidos a utilizar dos de sus bases aéreas para llevar a cabo operaciones "defensivas" contra Irán.

Reino Unido está desplegando más sistemas de defensa aérea en el Golfo, en particular en Baréin, para proteger a sus aliados de ataques iraníes, indicó el lunes el primer ministro británico, Keir Starmer.

"Estamos colaborando con la industria (de defensa británica) para distribuir misiles de defensa aérea a nuestros aliados del Golfo, y desplegando rápidamente sistemas de defensa aérea de corto alcance en Baréin", declaró el jefe de gobierno, interrogado por una comisión parlamentaria.

Starmer indicó que esta cuestión "surgió como urgente este fin de semana".

"Estamos haciendo lo mismo con Kuwait y Arabia Saudita", agregó.

Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, el 28 de febrero tras los ataques estadounidense-israelíes a Irán, que respondió con represalias, especialmente contra otros países de la región, Reino Unido envió medios aéreos para apoyar a sus aliados.

Reino Unido también autorizó a Estados Unidos a utilizar dos de sus bases aéreas para llevar a cabo operaciones "defensivas" contra Irán.

La semana pasada, el ministro encargado de las fuerzas armadas británicas, Luke Pollard, reunió a empresas del sector de defensa y a representantes de países del Golfo para examinar cómo estas compañías podían contribuir a reforzar su apoyo a estos países.