'¡SEA PRUDENTE!', replica en Twitter el jefe de la diplomacia iraní a Trump

Utilizando la misma escritura en letras mayúsculas utilizada por Trump en la red social contra las autoridades iraníes el día anterior, Zarif declaró: "NO ESTAMOS IMPRESIONADOS", en un tweet redactado en inglés.

En un tono similar al usado hace un año contra Corea del Norte, el presidente Donald Trump lanzó la noche del domingo una advertencia de una rara virulencia contra Irán, planteando interrogantes sobre la estrategia de Estados Unidos hacia la República Islámica.

"NUNCA MÁS VUELVA A AMENAZAR A ESTADOS UNIDOS O SUFRIRÁ CONSECUENCIAS COMO MUY POCOS A LO LARGO DE LA HISTORIA HAN SUFRIDO ANTES", escribió Trump en un mensaje que dirigió directamente al presidente iraní Hasan Rohani.

"YA NO SOMOS UN PAÍS QUE SOPORTARÁ SUS PALABRAS DEMENTES DE VIOLENCIA Y MUERTE. ¡TENGA CUIDADO!", agregó Trump.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, emitió un breve comunicado el lunes por la mañana reiterando la determinación de Trump.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!