En reunión con Netanyahu, Trump insiste en continuar los diálogos con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este miércoles en continuar las negociaciones con Irán durante una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien, en cambio, pide una postura más dura de Washington sobre Teherán.

La administración estadounidense reanudó la semana pasada en Omán las negociaciones sobre el programa nuclear de su archienemigo, pero mantiene la amenaza militar contra la república islámica si no alcanzan un acuerdo.

"No se ha tomado ninguna decisión definitiva, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuarán para ver si es posible o no llegar a un acuerdo", dijo Trump en su red Truth Social tras recibir a su aliado israelí en la Casa Blanca por más de dos horas.

"Mientras sea posible (negociar), le indiqué al primer ministro que esa será mi preferencia", añadió.

El líder israelí, que visita por sexta vez Estados Unidos en este segundo mandato del republicano, reclama que las negociaciones incluyan también el programa de misiles de Teherán y no solo el tema nuclear.

Según un comunicado de su oficina, Netanyahu reiteró las necesidades de seguridad de Israel en el marco de las negociaciones entre Washington y Teherán.

La víspera Trump afirmó que evalúa enviar un segundo portaviones a Oriente Medio para aumentar la presión sobre Teherán.

Las autoridades iraníes, que denunciaron las "influencias destructivas" del viaje del líder israelí, se mostraron abiertas a permitir "inspecciones" sobre el carácter pacífico de su programa nuclear, pero advirtieron que no cederán ante "exigencias excesivas".

"No buscamos dotarnos de armas nucleares. Lo hemos declarado en repetidas ocasiones y estamos dispuestos a todo tipo de inspecciones", dijo el presidente Masud Pezeshkian este miércoles, en el 47º aniversario de la Revolución Islámica.

Presión de Trump

Aunque mostró esperanzas de alcanzar un entendimiento, Trump advirtió el martes en una entrevista al medio Axios que estaba "pensando" en enviar un segundo portaviones a la region.

"O llegamos a un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro como la última vez", afirmó. "Tenemos una armada que se dirige allí y puede que otra esté en camino".

El 22 de junio, después de varias rondas de negociación con Teherán, Trump ordenó bombardear instalaciones nucleares del país durante la guerra de 12 días lanzada por Israel, potencia nuclear oficiosa, contra Irán.

En otra entrevista con Fox Business, el mandatario republicano aseguró que, para alcanzar un acuerdo, la república islámica debe renunciar a las armas nucleares y a los misiles.

Los líderes iraníes "quieren alcanzar un acuerdo", pero "debe ser un buen acuerdo", argumentó Trump, quien acusó a Teherán de haber sido "muy deshonesto" con Washington.

¿Qué busca Netanyahu?

Antes de partir hacia Washington, Netanyahu avanzó que el encuentro se centrará en "las negociaciones con Irán", aunque también hablarán de Gaza y otras cuestiones regionales.

"Manifestaré al presidente nuestras posiciones relativas a los principios de la negociación", explicó.

Durante la breve guerra de junio, Teherán respondió a los ataques israelíes con el lanzamiento de misiles y otros proyectiles contra objetivos militares y civiles en el Estado hebreo, causando una treintena de muertos.

Irán rechaza que sus negociaciones con Estados Unidos vayan más allá de su programa nuclear, aunque Washington quiere abordar también el programa de misiles y el apoyo de Teherán a grupos armados en la región como el palestino Hamás, el libanés Hezbolá y los rebeldes hutíes de Yemen.