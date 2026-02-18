El rey de Dinamarca visita Groenlandia para expresar su apoyo

A pesar de un pasado colonial difícil en este territorio autónomo, la monarquía danesa goza de gran popularidad en Groenlandia.

El rey de Dinamarca, Federico X, inició el miércoles en Nuuk, capital de Groenlandia, una visita de tres días en apoyo al territorio codiciado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Federico X, de 57 años, saludó con la mano a la decena de habitantes que fueron a recibirlo al aeropuerto, donde lo esperaba el primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen, constató un periodista de AFP.

"Vinimos a ver al rey", contó un hombre de 44 años entre las banderas groenlandesas agitadas por sus compatriotas. "Es importante para nosotros", añadió.

En declaraciones a periodistas tras el encuentro con el primer ministro, el monarca dijo que "es un gran placer" para él regresar a Groenlandia para reunirse "con el pueblo".

Este pueblo y su bienestar están "muy cerca de mi corazón", añadió. "Siempre lo han estado, siempre lo estarán", dijo Federico X.

Entre los actos previstos este miércoles en la agenda del soberano, cuyo papel es sobre todo simbólico, figuran visitas a la empresa pesquera Royal Greenland y a la sede del comando ártico encargado de vigilar y proteger la soberanía del reino de Dinamarca en la región ártica.

El jueves viajará a Maniitsoq, a unos 150 km al norte de Nuuk, donde se reunirá con empresarios locales, y el viernes irá a Kangerlussuaq, más al norte, para visitar el centro de entrenamiento ártico de las tropas danesas.

A pesar de un pasado colonial difícil en este territorio autónomo, la monarquía danesa goza de gran popularidad en Groenlandia.

Aficionado a las actividades al aire libre, Federico participó en 2000 en una expedición de cuatro meses a través de Groenlandia, en la patrulla de élite Sirius de la marina danesa.

Trump sostiene que el control de Groenlandia es indispensable para la seguridad de Estados Unidos y acusa a Dinamarca y a los países europeos de no proteger suficientemente esta zona estratégica frente a las ambiciones rusas y chinas.

Después de semanas de amenazas que han provocado una de las crisis más graves en la historia de la OTAN desde 1949, Trump descartó una operación militar para tomar Groenlandia tras la firma de un acuerdo marco con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El objetivo del acuerdo es reforzar la influencia estadounidense y abrir la puerta a negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos.