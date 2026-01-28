Rubio se dice confiado en 'un buen resultado para todos' en Groenlandia

Trump convulsionó a la OTAN al amenazar con apoderarse de Groenlandia, un territorio danés autónomo estratégicamente ubicado y rico en minerales, que el mandatario considera indispensable para la seguridad de Estados Unidos.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló el miércoles su confianza en que se podrá encontrar una solución satisfactoria para todos con respecto a Groenlandia, después de que el presidente Donald Trump prometiera negociaciones al respecto.

"Habrá reuniones técnicas entre nosotros y nuestros socios en Groenlandia y en Dinamarca sobre este tema, y creo que hemos puesto en marcha un proceso que conducirá a un resultado positivo para todos", declaró Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El republicano acusa a Dinamarca y a varios países europeos socios del tratado de defensa de no proteger la isla ante Rusia y China.

Pero tras semanas de reiterar su deseo de anexionar Groenlandia a Estados Unidos, incluso a través del uso de la fuerza, Trump anunció el 21 de enero en el foro económico de Davos "el marco de un futuro acuerdo" sobre la isla ártica alcanzado con el jefe de la OTAN, Mark Rutte.

Luego del anuncio, el mandatario estadounidense retiró sus amenazas de nuevos aranceles a los países europeos contrarios a su voluntad de adquirir la isla y descartó cualquier intervención militar.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, declaró luego que desconocía lo acordado por el presidente estadounidense y el jefe de la OTAN.