El saldo de muertos por el alud en Indonesia sube a 38

Yakarta, Indonesia/El exministro español de Transportes, José Luis Ábalos, antigua mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en prisión actualmente a la espera de ser juzgado por corrupción, anunció el miércoles su renuncia al escaño de diputado en el Congreso.

“Hoy he presentado (…) mi renuncia al acta de diputado por Valencia”, escribió en X el exministro de 66 años.

Ábalos dijo que mantuvo su escaño, pese a estar en prisión, para hacer valer “la presunción de inocencia”, pero estimó que ya no era necesario luego de que el Tribunal Supremo le negase un último recurso para ser excarcelado.

Ahora, “estoy proyectando toda mi actividad en ejercitar mi derecho de defensa y el amparo de mi inocencia”, agregó.

En prisión provisional desde noviembre pasado, Ábalos ya había sido suspendido en diciembre por el Congreso. Su escaño regresará al Partido Socialista, que había expulsado a Ábalos tras estallar el escándalo de corrupción en febrero de 2024.

Diputado desde 2009 y ex número tres socialista, Ábalos abandonó el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2021.

La Fiscalía solicita 24 años de prisión para el exministro por cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y prevaricación, entre otros delitos, en un caso de adjudicaciones irregulares de contratos públicos durante la pandemia de covid-19.

Ábalos será juzgado en una fecha aún por definir junto a su cercano colaborador, Koldo García, y un empresario, Víctor de Aldama.

Además, Ábalos es sospechoso en otro caso de corrupción, muy incómodo para Sánchez, que involucra a otro ex número tres socialista, Santos Cerdán.

Cerdán es sospechoso de ser el hombre clave en una trama para cobrar dinero a cambio de concesiones irregulares de obras públicas, junto a Ábalos y García.

Ábalos, García y Cerdán jugaron un papel esencial en el ascenso de Sánchez al liderazgo socialista en las elecciones primarias de 2017, cuando ya era dado políticamente por muerto tras una primera breve etapa al frente del partido.

Aquel ascenso se forjó en una gira por España en automóvil de Sánchez y sus colaboradores, por lo que la oposición se refiere despectivamente a ellos como “el clan del Peugeot”.