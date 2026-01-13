Secretario de Estado de EEUU recibe al presidente electo hondureño

Asfura, un empresario de 67 años, fue declarado presidente electo el 24 de diciembre, después de los comicios del 30 de noviembre.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, recibe este lunes al presidente electo hondureño, Nasry Asfura, en medio de un reñido pulso político en el país centroamericano, cuyo gobierno quiere volver a contar los votos.

El encuentro está previsto a las 16H00 locales (21H00 GMT), según la agenda pública divulgada por el Departamento de Estado.

Asfura, un empresario de 67 años, fue declarado presidente electo el 24 de diciembre, después de los comicios del 30 de noviembre, marcados por la intervención del presidente Donald Trump y por denuncias de fraude del oficialismo y del candidato conservador Salvador Nasralla, quien fue derrotado por menos de un punto porcentual.

El recuento de votos anunciado por el gobierno de Xiomara Castro ha sido tildado de ilegal por la oposición, juristas y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó oficialmente a Asfura como ganador.

La presidenta izquierdista pidió el sábado a Trump dialogar mediante "una audiencia o llamada directa" sobre las elecciones presidenciales.

Castro hizo su petición luego de que la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos advirtió que "cualquier intento de revertir ilegalmente las elecciones de Honduras tendrá consecuencias graves".

Durante la campaña electoral, Trump había expresado su respaldo a Asfura, quien asumirá el poder el 27 de enero.

La Casa Blanca no ha reaccionado oficialmente a las demandas de diálogo de la actual presidenta hondureña, pero Trump en cambio publicó este fin de semana en su plataforma Truth Social un largo artículo de uno de sus exconsejeros, Roger Stone, sobre el polémico perdón que concedió al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Trump sorprendió en diciembre al perdonar a Hernández, que cumplía una condena de 45 años por narcotráfico en Estados Unidos.

Para justificar su medida, Trump indicó simplemente que personas de su confianza le habían explicado que el caso era un "montaje" y que Hernández era inocente.

Roger Stone, un consultor y lobista político estadounidense que trabajó en la campaña electoral de Trump en 2016, publicó un artículo en su blog en el que reconoce que mandó una carta de Hernández a Trump para explicar su caso.

Stone asegura en su artículo, reproducido por Truth Social, que Hernández "fue acusado e inculpado mediante las mismas tácticas de instrumentalización de la justicia con las que fue inculpado el presidente Trump" tras su primer mandato.

Roger Stone tuvo sus propios problemas con la justicia estadounidense. Fue detenido y condenado por cargos como falsificación de testimonio a 40 meses de cárcel. Trump lo perdonó antes de que ingresara en la cárcel, en 2020.