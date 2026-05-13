Senado de EEUU aprueba nombramiento de Warsh como presidente de la Fed

El Senado votó 54 a favor y 45 en contra para confirmar a Warsh quien, al igual que Trump, ha abogado por tipos de interés más bajos.

Washington, Estados Unidos/El Senado estadounidense confirmó el miércoles a Kevin Warsh, nominado por el presidente Donald Trump, como presidente de la Reserva Federal para un mandato de cuatro años.

Warsh hereda un banco central cuya independencia está bajo ataque del Ejecutivo y una economía en la que la inflación se sitúa en su nivel más alto de los últimos tres años.

El Senado votó 54 a favor y 45 en contra para confirmar a Warsh quien, al igual que Trump, ha abogado por tipos de interés más bajos.

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