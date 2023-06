Senador investigado por abuso infantil pide al Parlamento que le retire el fuero

El senador de la República de Uruguay Gustavo Penadés, quien pertenece al oficialista Partido Nacional (PN) solicitó este miércoles que se vote su desafuero para ponerse a “las órdenes” de la Fiscalía, en donde se le investiga debido a varias denuncias en su contra, por supuesto abuso sexual infantil.

“Al tomar conocimiento del próximo envío por parte de la Suprema Corte de Justicia del pedido de mi desafuero como senador de la República reitero lo oportunamente solicitado de que se proceda a votar de forma inmediata en el plenario, sin pasar por Comisión Constitución y Legislación del Senado la solicitud referida”, expresó el político en una carta dirigida la presidenta de la Asamblea General del Parlamento y vicepresidenta de la nación Beatriz Argimón.

El pedido del desafuero ingresó ayer por la tarde al Parlamento y frente a esta situación excepcional, Argimón convocó a una reunión con los coordinadores de banca de cada partido, con el objetivo de lograr un acuerdo político que permita realizar el trámite de la forma más rápida posible.

La reunión ha sido convocada para hoy a la 1:30 de la tarde y se trataran 2 asuntos: el primero, si se acepta la solicitud del senador de tratar el desafuero directamente en el pleno de la Cámara Alta y el segundo, qué se hará en el plenario, en términos de si habrá debate o simplemente será votada la solicitud de la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione.

Al senador se le investiga por 8 denuncias, que fueron encabezadas por la militante Romina Celeste Pappaso también del partido oficialista, cuando el pasado 29 de marzo declaró que hace 17 años, Penadés le pagó a cambio de sexo. A partir de esta declaración, al menos otras 7 personas entre adolescentes y personas hoy ya adultas denunciaron al político ante la misma fiscalía que Pappaso.

Penadés negó la situación y dijo que denunciaría por difamación a la militante, mujer trans que declaró que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 13 años y aún no hacia su transición. “No me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito”, declaró además ante la prensa el pasado 25 de mayo Penadés, luego de testificar una hora ante la Fiscalía junto con el profesor de Historia del Liceo Militar Sebastián Mauvezin, acusado de ser el encargado de reclutar jóvenes para Penadés.

El legislador ha recibido mensajes de apoyo de sus copartidarios el ministro del interior, Luis Alberto Heber y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

Heber señaló que respaldaba a su “amigo”. “Yo sigo respaldando y creo en la versión de mi amigo”, dijo a la radio El Espectador. Por su parte el presidente uruguayo expresó: “Hace 30 años que lo conozco, y a esa persona que denunció por primera vez no la conozco, una persona que conocen hace 30 años, los mira a los ojos y dice ‘yo no fui, yo no hice nada, no es cierto’. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo”