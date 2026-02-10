Senadora que había sido secuestrada en Colombia está libre y a salvo

La senadora de 53 años había desaparecido cerca del mediodía y su camioneta fue hallada abandonada en medio de una carretera del departamento del Cauca.

La senadora indígena Aida Quilcué, que fue secuestrada durante algunas horas el martes en una zona guerrillera del suroeste de Colombia, está libre y a salvo, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Quilcué y sus escoltas "están bien", dijo Sánchez en la red social X, junto a una fotografía en la que aparece la legisladora con una gorra, sin precisar si fue rescatada o liberada.

La senadora de 53 años desapareció cerca del mediodía (17H00 GMT) y su camioneta fue hallada abandonada en medio de una carretera del departamento del Cauca. La comunidad indígena a la que pertenece informó que está "siendo extraída" de la zona en la que fue raptada.