Sheinbaum anuncia ‘acciones de protesta’ por muerte en EEUU de migrante mexicano bajo custodia

El ciudadano mexicano estaba bajo custodia en el centro de detención de Adelanto y luego fue trasladado a un hospital en Victorville, donde falleció.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que su gobierno tomará "acciones de protesta" por la muerte de un ciudadano mexicano que estaba bajo custodia de autoridades de Estados Unidos, reportada el fin de semana.

"Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de un mexicano, de un connacional en los Estados Unidos", dijo la mandataria izquierdista durante su rueda de prensa matinal.

Sheinbaum precisó que en esta ocasión se harán "más reclamos" a las autoridades estadounidenses y "no solamente lo que hemos venido haciendo", en referencia a medidas previas como el envío de notas diplomáticas.

Según la cancillería mexicana, con este caso suman 14 los mexicanos muertos bajo custodia del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) o en redadas durante este segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

La mandataria informó que las medidas de protesta se anunciarán este lunes en una conferencia de prensa en la ciudad de Los Angeles, en el estado de California, donde ocurrió el deceso.

Entre ellas está "la participación del gobierno de México mediante la figura Amicus Curiae" en una demanda presentada el 26 de enero ante autoridades judiciales de Estados Unidos y una reunión este lunes del subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, con el embajador estadounidense Ronald Johnson para tratar el tema, indicó la presidenta.

El ciudadano mexicano estaba bajo custodia en el centro de detención de Adelanto y luego fue trasladado a un hospital en Victorville, donde falleció, según un comunicado de la cancillería difundido la noche del viernes.

La institución exhortó a Estados Unidos a que "estos lamentables casos no continúen" y demandó "una revisión inmediata del centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia".

El año pasado, en medio de la política antimigratoria de Trump, murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de ICE.