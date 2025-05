Sindicatos argentinos marchan por Día del Trabajador y contra el ajuste de Milei

Miles de argentinos se movilizaron este miércoles en la víspera del Día del Trabajador con consignas contra el ajuste del presidente ultraliberal Javier Milei, en una convocatoria que dejó 14 detenidos.

Con banderas de sindicatos e imágenes del papa Francisco, los manifestantes marcharon en Buenos Aires en una movilización impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical del país.

La CGT alertó en un comunicado que el gobierno "no atiende reclamos, no escucha y no dialoga, a la par que implementa un grave ajuste, cuyo costo lo están pagando los trabajadores activos y pasivos con el deterioro de sus ingresos".

"Techo, tierra y trabajo", "La casta somos nosotros" o una frase de Francisco como "No hay trabajadores libres sin sindicatos" se leían en pancartas en los alrededores de un improvisado escenario.

Unas 14 personas fueron detenidas por supuestamente provocar disturbios, informó la prensa local, mientras el ministerio de Seguridad anunció que 29 autobuses que transportaban manifestantes fueron retenidos "por infracciones".

En la concentración, el padre Lorenzo "Toto" de Vedia transmitió el apoyo de los párrocos de asentamientos, conocidos como los "curas villeros", denunció los "salarios indignos" y la "falta de trabajo", y señaló que en los barrios populares "el corrimiento del Estado es espacio tomado por el narco".

"Nadie llega a fin de mes", dijo Gisela, una empleada de limpieza que prefiere no dar su apellido. "Hay un tope y está todo disparado, está todo desigual", añadió a la AFP.

El gobierno puso un techo de 1% mensual en las paritarias salariales con el objetivo de contener la inflación, que se aceleró a 3,7% mensual en marzo, de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Desde su asunción en diciembre de 2023, el gobierno de Milei aplicó un programa de ajuste fiscal y del gasto público de 4,7% del producto bruto interno, según datos de febrero del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

De esta forma bajó la inflación anual del 211% en 2023 a 118% al año siguiente, aunque sigue siendo una de las más altas del mundo.

En su discurso de este miércoles en una cumbre empresaria, Milei omitió referirse a la movilización, festejó la reducción de "un 30% del tamaño del Estado" y apuntó contra los que "lloran con la cuestión social".

Para el analista político Artemio López "la situación social en Argentina es crítica". "La distribución del ingreso es la peor de los últimos 20 años", dijo a la AFP.

"¿Por qué yo trabajo la misma cantidad de horas y no puedo ser feliz?", se pregunta Facundo Aguirre, un empleado estatal que se acercó a la marcha desde la provincia de Entre Ríos (este).

"No puedo salir a comer con mi chica, con mi familia, comer una pizza", relató a la AFP.