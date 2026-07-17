Sismo de 7,3 sacude México y Centroamérica sin dejar víctimas

En Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas , hubo algunas escenas de pánico en los contados edificios altos de la ciudad.

Tuxtla Gtz, México/Un sismo de magnitud 7,3 sacudió este viernes el sur de México y parte de Centroamérica, según el Servicio Sismológico de Estados Unidos (USGS), sin que hasta el momento se registraran víctimas.

El movimiento telúrico fue percibido con intensidad en los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca, así como en Guatemala y El Salvador, constataron periodistas de la AFP.

La agencia de Observación Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) activó una alerta de tsunami. La Marina recomendó igualmente mantenerse alejado de las playas.

Según el USGS, el sismo se registró poco antes de las 09h00 locales (15H00 GMT) con epicentro a 48 km de la localidad de Aquiles Serdán.

El sismológico mexicano, de su lado, ha registrado al menos dos réplicas de 6,8 y 5,1.

En Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, hubo algunas escenas de pánico en los contados edificios altos de la ciudad.

"Conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes", escribió la presidenta Claudia Sheinbaum en X.

"Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas", añadió.

En Guatemala, en la zona sureste fronteriza con México, el sismo se sintió con intensidad, e incluso fue percibido en la capital guatemalteca y, aunque con menor fuerza, en El Salvador.