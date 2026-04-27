El sospechoso de disparar en gala de medios es imputado por intento de asesinato de Trump

La fiscalía dijo que Allen llevaba una escopeta, una pistola semiautomática y tres cuchillos cuando intentó vulnerar la seguridad del hotel Hilton, donde se realizaba la cena.

El hombre acusado del tiroteo en una gala de medios a la que asistió el presidente estadounidense, Donald Trump, fue procesado el lunes en un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por dos delitos relacionados con armas de fuego.

Cole Allen, de 31 años, enfrenta una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado en Washington.

Allen no se declaró culpable ni inocente en la audiencia en una corte federal en la capital de Estados Unidos. Permanecerá detenido a la espera de su próxima comparecencia ante la corte.

La fiscalía dijo que Allen llevaba una escopeta, una pistola semiautomática y tres cuchillos cuando intentó vulnerar la seguridad del hotel Hilton, donde se realizaba la cena.

Tras un breve intercambio de disparos con los agentes, fue detenido en el lugar. Cole nunca se acercó a Trump o a otros invitados que atendían el evento en el hotel.

Trump publicó fotos del hombre esposado en la alfombra del hotel, sin camisa y tendido boca abajo.

La Casa Blanca culpó el lunes al "culto al odio de la izquierda" por el tiroteo y apuntó contra políticos demócratas que han acusado a Trump de intentar amasar poderes autoritarios.

El manifiesto de Allen

Trump fue evacuado a toda prisa del lugar por agentes del Servicio Secreto.

Imágenes de las cámaras de vigilancia muestran al hombre armado tratando de correr a toda velocidad más allá de un control de seguridad un piso arriba de la sala donde se celebraba la gala.

En una entrevista en el programa "60 Minutes" de CBS, le preguntaron a Trump si temió que hubiera víctimas mientras se desarrollaba la caótica escena.

"No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco", dijo Trump.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró el domingo a CBS que según la investigación preliminar el sospechoso "apuntaba a miembros de la administración".

Sin aportar detalles, Trump indicó que el sospechoso había escrito un manifiesto "anticristiano".

Las autoridades indicaron en la acusación que poco antes del incidente Allen envió un correo a miembros de su familia para explicar y disculparse por sus acciones.

No mencionó a Trump por nombre. Dijo: "No voy a permitir más que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes".

Allen también afirmó que "funcionarios de la administración" eran su objetivo, "priorizados de mayor a menor rango".

En la cena de gala se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, varios miembros del gabinete y destacados legisladores, además de cientos de invitados.

Medios estadounidenses también encontraron antiguas publicaciones de Allen en redes sociales en las que frecuentemente criticaba las políticas del presidente.

Trump contra Kimmel

Trump exigió el lunes que la cadena ABC despida de inmediato al presentador Jimmy Kimmel, autor según él de un "despreciable llamado a la violencia" por una broma dirigida a Melania Trump.

En su programa de la semana pasada, Kimmel dijo que consideraba que la primera dama irradiaba "el aura de una futura viuda".

"Esto realmente va demasiado lejos. Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC", escribió el mandatario.

El lunes, Melania Trump rompió con su habitual reserva mediática y criticó al presentador, al acusarlo en X de sostener una "retórica de odio y violencia".

Trump fue objeto de un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024. Un hombre armado efectuó varios disparos con los que mató a un asistente e hirió levemente al presidente en la oreja.

Meses más tarde, otro hombre fue arrestado después de que un agente del Servicio Secreto viera el cañón de un rifle asomando entre los arbustos del perímetro del campo de golf de West Palm Beach, donde estaba Trump.