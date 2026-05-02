Spirit Airlines anuncia 'cierre gradual' de operaciones y cancela todos sus vuelos

La aerolínea conectaba Estados Unidos, especialmente el estado de Florida, con más de 20 destinos en Latinoamérica y el Caribe, entre ellos México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.

Washington, Estados Unidos/La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines anunció este sábado que canceló todos sus vuelos e inició el "cierre ordenado de sus operaciones", luego del fracaso de un posible rescate financiero por parte de la Casa Blanca.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había expresado interés en ofrecer una ayuda económica para salvar miles de empleos en la empresa, que se había declarado en bancarrota dos veces en 2025.

La aerolínea conectaba Estados Unidos, especialmente el estado de Florida, con más de 20 destinos en Latinoamérica y el Caribe, entre ellos México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.

En un comunicado, la matriz Spirit Aviation Holdings anunció "con pesar que la compañía inició el cierre ordenado de sus operaciones, con efecto inmediato".

"Todos los vuelos de Spirit fueron cancelados, y los pasajeros de Spirit no deben acudir al aeropuerto", afirma en ese texto.

La web de la empresa muestra un mensaje en el que se informa que "el servicio de atención al cliente ya no está disponible". La aerolínea afirmó que tramitará los reembolsos de los vuelos ya adquiridos.

Fundada en 1992, esta empresa conocida por sus llamativos aviones amarillos se erigió como un duro competidor de las aerolíneas consagradas con sus vuelos de bajo coste.

Su presidente y director ejecutivo, Dave Davis, explicó que en marzo habían alcanzado un acuerdo con los acreedores para un plan de reestructuración que les "hubiera permitido resurgir como un negocio de futuro".

Sin embargo, el vertiginoso aumento de precios del carburante desde el estallido de la guerra en Oriente Medio "nos ha dejado sin otra alternativa que llevar a cabo un cierre gradual de la empresa", afirmó en el comunicado.

"Mantener el negocio requería cientos de millones de dólares adicionales de liquidez que Spirit simplemente no tiene y no podía obtener. Esto es tremendamente decepcionante y no es el resultado que ninguno de nosotros deseaba", agregó.

En 2024, Spirit Airlines empleaba a unas 11, 000 personas.