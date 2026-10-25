Sube a 54 el número de muertos por ataque en Mali, según el Ejército

Según esta fuente, las víctimas fueron sepultadas en el sitio y nueve sobrevivientes fueron trasladados a la ciudad de Menaka.

Las fuerzas armadas de Mali informaron el sábado que encontraron 54 cadáveres tras ataques del fin de semana pasado contra campamentos de civiles en el noreste de Mali.

Los ataques se dieron en la conflictiva región de Menaka, en el país de África occidental, donde hombres armados ingresaron en motocicletas y dispararon contra los campamentos que alojan principalmente a miembros de la comunidad Daoussahak.

Fuentes concordantes habían reportado previamente al menos 48 muertos.

En la comunidad Daoussahak se originó el Movimiento para la Salvación del Azawad (MSA), cercano a la junta militar en el poder.

Tras el ataque fue lanzada una patrulla en la zona que "descubrió 54 cuerpos sin vida en un campamento de Tagadayat", indicaron las fuerzas armadas de Mali.

Según esta fuente, las víctimas fueron sepultadas en el sitio y nueve sobrevivientes fueron trasladados a la ciudad de Menaka.

Agregó que, de acuerdo con los testimonios, el ataque fue realizado por el brazo del grupo Estado Islámico en el Sahel.

Los campamentos atacados se ubican a 50 kilómetros de Menaka, y la zona de Tagadayat.

Las fuerzas armadas dijeron que continúan las patrullas y operaciones de seguridad en la zona.

Una fuente de seguridad en la ciudad de Gao dijo la semana pasada a la AFP que la matanza fue "en represalia por las operaciones militares efectuadas recientemente en la zona y por ataques del MSA".

Mali enfrenta desde 2012 una crisis de seguridad con combatientes yihadistas, grupos separatistas y bandas criminales.