Suiza bate segundo récord consecutivo de temperatura para meses de junio, con 38,8 °C

Los 38 °C registrados el jueves superaron la marca suiza para un mes de junio que se remontaba a 1947.

Suiza registró el viernes su temperatura más alta para un mes de junio, con 38,8 °C en la ciudad norteña de Basilea, por encima del récord anterior de 38 °C alcanzado en ese mismo lugar la víspera.

"El calor continúa sin parar", afirmó el servicio meteorológico nacional suizo, MeteoSwiss, en la red X.

Añadió que la temperatura en la estación de Basilea/Binningen fue "la más alta medida (allí) desde el inicio de los registros en 1897".

Los 38 °C registrados el jueves superaron la marca suiza para un mes de junio que se remontaba a 1947.

El servicio meteorológico advirtió además en su sitio web que la jornada del sábado podría ser aún más calurosa, con "probables" temperaturas de hasta 39 °C o incluso eventualmente 40 °C en Basilea.

Si se alcanzara esa temperatura, sería un récord al norte de los Alpes en Suiza, según la misma fuente.

El récord absoluto de temperatura en Suiza es de 41,5 °C. Fue registrado en Grono, en el cantón de los Grisones (sureste), al sur de los Alpes, el 11 de agosto de 2003.