Cardenal peruano pide a los defensores del aborto que 'supriman' su vida

"Si no estás de acuerdo con la vida, suprime la tuya", exhortó Cipriani durante su programa radial que tiene todos los sábados en la emisora Radio Programas del Perú (RPP) donde invitó a los peruanos a participar en la marcha, que calificó como "una celebración a favor de la vida".

El cardenal consideró que oponerse al aborto no es una cuestión política y tildó de ignorantes a quienes piensan que sí lo es: "La ignorancia es muy atrevida. Es un tema absolutamente de la realidad existencial. Todos tenemos vida".

Cipriani aseguró que los pensamientos a favor del aborto son "ataques ideológicos que vienen de fuera, casi siempre de ONG y grupos de lobby".

"¿Cómo se puede estar en contra de un grupo inmenso del país, por no decir absoluto, que defendemos lo normal?", se cuestionó.

El arzobispo de Lima reiteró su negativa al aborto legislado, incluso en el caso de embarazos que han sido producto de una violación.

"Es que los embarazos no vienen porque viene un soplido del techo. Los embarazos son actos libres y, si son violentos, son castigados por la ley, pero no con el asesinato de la criatura. Lo que no podemos por ningún lado es resolver el problema matando a una criatura", apuntó.

Cipriani argumentó que el seleccionador de fútbol de Perú, el argentino Ricardo Gareca, una de las personas más populares en el país, participó en un video para promover la Marcha por la Vida porque es su amigo personal, y porque "estaría loco si dijera que apoya el aborto".

Como en años anteriores, salvo el último, que fue suspendida por las inundaciones que asolaron el norte de Perú, la marcha está prevista que recorra la avenida Brasil, una de las principales de la capital peruana, hasta finalizar en la Costa Verde.

En Perú solo se acepta el aborto terapéutico en caso de que el embarazo ponga en peligro la vida de la madre, y el parlamento archivó en 2014 un proyecto de ley que proponía la aprobación del aborto en caso de violación.