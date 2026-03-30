Rescatan a ocho trabajadores atrapados en un túnel hídrico en Venezuela

Las autoridades no se pronunciaron sobre el incidente hasta confirmar el rescate de las ocho personas.

Caracas, Venezuela/Autoridades venezolanas informaron este domingo que rescataron a ocho trabajadores que quedaron atrapados mientras reparaban un túnel de trasvase en el este de Venezuela.

El túnel de Guamacán forma parte del sistema hídrico de Turimiquire, que suministra agua a los estados Sucre (este) y Nueva Esparta (isla-noreste).

"Fueron rescatados sanos y salvos los ocho técnicos especializados que habían quedado aislados en el Túnel Trasvase Guamacán", informó en un comunicado el Ministerio de Obras Públicas, que no esclareció los detalles del incidente.

Organismos de seguridad y de atención a emergencias lograron la "extracción segura de todo el personal comprometido".

A finales de febrero, el Ministerio de Aguas ordenó reparar esta infraestructura de más de 12,5 kilómetros, afectada por un derrumbe que dejó sin agua a varias comunidades desde hace un mes.

Las autoridades no se pronunciaron sobre el incidente hasta confirmar el rescate de las ocho personas.

Más de 100 técnicos han trabajado bajo condiciones extremas para extraer escombro y sedimentos de esta tubería matriz de apenas 2,10 metros de ancho y 3 de largo.

Hace una semana el expresidente de la estatal del servicio de agua Hidrocapital advirtió los riesgos de la operación.

"Desde el 27 de febrero se trata de reparar el túnel de Guamacán con obreros a mano y vehículos de combustión interna. Sin aire comprimido, iluminación ni vehículos eléctricos. Esta opción es inviable y peligrosa", opinaba en X el ingeniero José María De Viana.