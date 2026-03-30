Un barco pesquero de Ecuador desapareció con 19 pasajeros, según familiares

Ecuador/Un barco pesquero de Ecuador con 19 pasajeros está desaparecido desde hace cuatro días, denunciaron el lunes el propietario de la embarcación y familiares.

La embarcación fue registrada por última vez el jueves a las 17H00 locales (22H00 GMT) tras zarpar de Manta, principal puerto pesquero del país y ruta estratégica del narcotráfico.

"Queremos la ayuda de todas las entidades para que, por favor, se desplieguen y no abandonen, no abandonen esta búsqueda", declaró a la prensa el propietario, Cristhian Mendoza.

Según Mendoza, "en el transcurso de la pesca unos aviones" sobrevolaron la zona, aunque las causas de la desaparición están en investigación.

El incidente ocurre poco después del incendio de otro barco pesquero el 17 de marzo en cercanías de las islas de Galápagos con 16 ocupantes, que luego fueron rescatados por la Marina de El Salvador.

El gobierno ecuatoriano, con apoyo de Estados Unidos, realiza patrullajes y operativos en altamar para intentar frenar el creciente narcotráfico.

Desde la costa ecuatoriana se vende el 70% de la cocaína de Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

"Todos estamos desesperados porque queremos respuestas. Queremos saber si los han visto, dónde están, si están bien", dijo a la periodista Diana Lucas, esposa del cocinero del barco.