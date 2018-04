Evo Morales llama en la ONU a combatir el capitalismo y proteger la Tierra

"Estamos obligados a combatir al imperialismo, al capitalismo, al intervencionismo, al armamentismo. Esas políticas están orientadas a llevarnos al genocidio", denunció Morales en un discurso durante la apertura de la sesión anual del Foro Permanente de la ONU para los Asuntos Indígenas.

Según el presidente boliviano, si no se cambian esas tendencias no se podrá garantizar la supervivencia de los seres humanos, pues "las políticas orientadas a acumular el capital en pocas manos no respetan la Madre Tierra".

"El enemigo está ahí. Si nosotros no vamos a tener capacidad de organizarnos, no solamente como movimiento indígena, sino en otros sectores sociales, no estamos garantizando la vida de las futuras generaciones", insistió.

Morales reivindicó la importancia del movimiento indígena en la promoción de una vida de armonía con la naturaleza y subrayó la necesidad debe trabajar para recuperar el poder político en más lugares.

En ese sentido, destacó los avances obtenidos por su Gobierno en Bolivia y urgió a más países a seguir esa senda.

"Cuando no nos sometemos al dominio externo, políticamente al imperio norteamericano en estos tiempos, cuando no nos sometemos económicamente ni al Banco Mundial ni al Fondo Monetario Internacional estamos mejor económicamente, estamos mejor democráticamente, estamos mejor culturalmente", dijo.

Morales, además, denunció que haya Estados con "políticas de intervención" y de "humillación".

"No se trata de problemas políticos. Inventan problemas políticos para intervenir a un país militarmente y después saquear sus recursos naturales", señaló, sin hacer referencia a ningún caso concreto.