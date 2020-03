Justicia prohíbe a gobierno brasileño difundir propagandas anti-aislamiento

La decisión, firmada en la madrugada de este sábado, respondió a un pedido del Ministerio Público Federal (fiscalía) que solicitó a la justicia prohibir la difusión de una campaña propagandística del gobierno federal bautizada con el eslogan "Brasil no puede parar".

El video de 1 minuto y 47 segundos incentiva a las personas a no interrumpir sus actividades, incluso con el avance de la pandemia del nuevo coronavirus que en Brasil ya suma 97 muertes y 3.417 casos confirmados, según el ministerio de Salud.

La presidencia confirmó la veracidad de la pieza pero argumentó que se trataba de un video "experimental". Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro y senador, difundió la pieza en su página de Facebook la noche del jueves y hasta el mediodía de este sábado continuaba allí.

La decisión de la justicia federal de Rio de Janeiro no sólo prohíbe la difusión de esta pieza, sino de "cualquier otra que sugiera a la población brasileña comportamientos que no estén estrictamente fundamentados en directrices técnicas".

También determina que los perfiles oficiales vinculados al gobierno federal "se abstengan de compartir o fomentar la divulgación de informaciones que no estén estrictamente fundamentadas en evidencias científicas".

La juez Laura Bastos Carvalho, que suscribe la decisión, también solicitó la emisión de una nota oficial en un plazo de 24 horas para explicar que la campaña "Brasil no puede parar" no responde a criterios científicos, por lo que sus instrucciones no pueden ser seguidas.

El presidente Jair Bolsonaro califica el nuevo coronavirus como "una gripecita" y repite continuamente en pronunciamientos oficiales sus críticas a las medidas de cuarentena y aislamiento promovidas por gobernadores y alcaldes para contener la propagación del virus.

Difunde en sus redes sociales videos de caravanas y manifestaciones anti cuarentena y llegó a solicitar en una cadena nacional "la vuelta a la normalidad" del país.