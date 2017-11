Keiko Fujimori niega haber recibido dinero de Odebrecht

Relacionados Perú sanciona a constructoras locales socias de Odebrecht

Según publicó el viernes el diario El Comercio, Marcelo Odebrecht admitió haber colaborado con la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, y con los otros candidatos que eran favoritos. La confesión habría sucedido durante un interrogatorio realizado el jueves por fiscales peruanos en una prisión de Curitiba, Brasil.

"He tenido comunicación con mi defensa legal y me ha confirmado que lo señalado es falso. Claro está que no conozco al señor Odebrecht. Claro está que no ha financiado nuestras campañas y que nunca se ha reunido conmigo", aseguró Fujimori en un video publicado en sus redes sociales.

Su abogado, Edward García, quien participó de la diligencia en Curitiba, aseguró el viernes a radio RPP que "en la declaración de Marcelo Odebrecht no se ha dicho lo que afirma el diario El Comercio. No se ha dicho que haya aportado a la campaña. No podemos difundir el contenido porque existe una reserva".

García dijo que pedirán a la Fiscalía de Brasil que los exonere del acuerdo de confidencialidad para que todos puedan "conocer públicamente lo que Odebrecht dijo en la audiencia".

La Fiscalía de Brasil hizo llegar a Perú en las últimas semanas anotaciones encontradas en el celular de Marcelo Odebrecht con la frase "aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita" (Subir a Keiko a 500 y hacer una visita, en portugués), que haría referencia a la excandidata presidencial en 2011 y 2016.

Ante una comisión investigadora del Congreso, Keiko Fujimori afirmó que se trata de una "intención de acercamiento que jamás se realizó".

Pero, de acuerdo con El Comercio, que cita fuentes sin identificar, Odebrecht se refería a la entrega de 500,000 dólares y la palabra "aumentar" indicaba que ya se había entregado dinero anteriormente.

El partido fujimorista Fuerza Popular, que controla el Congreso, pidió la destitución del fiscal de la Nación, en momentos en que el Ministerio Público investiga a Keiko Fujimori -hija del expresidente Alberto Fujimori, preso por crímenes de corrupción y de lesa humanidad- y a varios miembros de su agrupación.

Odebrecht, envuelta en el escándalo "Lava Jato" de pago de sobornos a cambio de obras públicas en Brasil y el resto de América Latina, admite que en Perú desembolsó 29 millones de dólares en coimas entre 2005 y 2014, durante las gestiones de los presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.