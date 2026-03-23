Avión de transporte militar en Colombia se estrella al despegar; había más de 80 personas a bordo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el avión tipo Hércules de la Fuerza Aérea se estrelló en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Ecuador.

Bogotá, Colombia/Un avión militar de transporte se estrelló el lunes en el suroeste de Colombia durante el despegue, informó el gobierno, sin precisar un número de víctimas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el avión tipo Hércules de la Fuerza Aérea se estrelló en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Ecuador.

"Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública", escribió Sánchez en X.

La aeronave puede transportar normalmente a unos 100 soldados. Se pudo conocer que el avión militar accidentado en Colombia transportaba más de 80 personas, según informó el ejército a la AFP.