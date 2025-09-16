Bolsonaro ingresa al hospital en Brasilia tras sentirse mal

Bolsonaro se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su residencia en Brasilia.

Brasil/El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por golpismo, ingresó este martes al hospital tras "sentirse mal" y se están realizando exámenes médicos, informó su familia.

El líder de extrema derecha, que se encuentra en prisión domiciliaria, "se sintió mal", "con fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja" y fue al hospital en Brasilia por "tratarse de una emergencia", indicó en X su hijo y senador Flávio Bolsonaro.

Agentes de la policía penal montaban guardia fuera del centro médico, según constató la AFP.

Bolsonaro "hizo algunos exámenes y en este momento está con medicación intravenosa", comunicó su esposa Michelle Bolsonaro en Instagram.

El exmandatario, de 70 años, fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, en un juicio histórico ante la corte suprema.

El máximo tribunal lo consideró culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su residencia en Brasilia.

Un equipo médico se trasladará de Sao Paulo a Brasilia para reforzar su atención, dijo a periodistas el diputado bolsonarista Evair Vieira de Melo, en la puerta del hospital.

"Todo indica que se quedará por un tiempo razonable (en el centro), o sea, que no es solo una consulta para medir la presión y volver a casa", agregó el legislador.

El expresidente (2019-2022) ha acusado en los últimos meses recurrentes problemas de salud.

Su defensa adujo ese motivo para justificar su ausencia en las últimas sesiones del juicio.

El domingo había hecho otro ingreso al hospital para una intervención quirúrgica menor y programada, por lesiones en la piel. Los médicos lo diagnosticaron con anemia.

Para que su sentencia por golpismo sea efectiva, la corte debe resolver eventuales apelaciones de sus abogados y los de otros siete excolaboradores también condenados.

Algunos problemas de salud de Bolsonaro se derivan de un ataque con cuchillo que sufrió durante la campaña electoral de 2018, que le trajo secuelas en la zona abdominal.