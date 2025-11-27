La campaña de Petro es multada por rebasar los topes de financiación en Colombia

A las puertas del inicio de la campaña para las presidenciales de 2026, Petro enfrenta su peor crisis con Estados Unidos y escándalos políticos.

Colombia/El Consejo Nacional Electoral de Colombia sancionó el jueves a dos partidos políticos y a varios individuos por incumplir los topes de financiación de la campaña electoral del presidente Gustavo Petro en 2022.

Por seis votos contra tres, los magistrados impusieron multas que suman cerca de 1,6 millones de dólares a varios responsables de las finanzas de la campaña, así como a dos partidos que conformaron la alianza que aupó a Petro a la presidencia.

Es la primera vez que una campaña es sancionada en Colombia, aunque la decisión no afecta directamente al mandatario. Petro rechazó la medida y acusó al organismo electoral de estar "parcializado".

"Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos", dijo el mandatario en X.

La campaña habría rebasado en cerca de 930.000 dólares los topes permitidos.

Las sanciones van dirigidas contra los partidos izquierdistas Colombia Humana y Unión Patriótica y también a los responsables de la campaña del presidente, entre ellos el actual jefe de la estatal petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa.

La Unión Patriótica expresó en un comunicado que la decisión del ente electoral "vulnera la legalidad, la seguridad jurídica y las garantías democráticas". La investigación, aseguran, se sustenta en "simples presunciones".

La campaña que llevó a Petro al poder también se ha visto salpicada por el juicio que enfrenta uno de los hijos del mandatario por enriquecimiento ilícito y lavado de activos mientras hacía campaña a favor de su padre. El primogénito admitió que abonó a la campaña parte de los 400 millones de pesos (unos USD 100.000) recibidos de un exnarcotraficante.

A las puertas del inicio de la campaña para las presidenciales de 2026, Petro enfrenta su peor crisis con Estados Unidos y escándalos políticos.

El presidente no puede postularse a la reelección, por la ley colombiana, por lo que busca un sucesor en la izquierda.

La aprobación a su gestión alcanza un 46%, según una encuesta de la firma Cifras y Conceptos divulgada en noviembre.