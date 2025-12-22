Colombia iniciará fumigación de narcocultivos con glifosato desde drones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre el posible efecto cancerígeno del glifosato .

Bogotá, Colombia/Colombia iniciará “esta semana” la fumigación de narcocultivos con el herbicida glifosato mediante el uso de drones a baja altura, informó el Gobierno colombiano este lunes, en medio de la presión de Estados Unidos para que el país endurezca sus políticas contra el narcotráfico.

Por recomendación del Ministerio de Salud y por una orden judicial, el país sudamericano suspendió en 2015 la aspersión aérea de glifosato desde avionetas, debido a los riesgos para la salud humana y las fuentes de agua.

La nueva medida establece que los drones volarán a una altura máxima de 1,5 metros sobre la planta de coca y realizarán una aspersión controlada, con el objetivo de evitar afectaciones a poblaciones y ecosistemas, explicó en rueda de prensa el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga.

Las comunidades campesinas se oponen al uso del glifosato por temores a impactos en la salud, debido a que también destruye cultivos legales. Asimismo, han denunciado malformaciones tras las fumigaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre el posible efecto cancerígeno del glifosato.

El anuncio se produce en un momento de tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, tras décadas de cooperación en la lucha antidrogas.

Washington retiró a Colombia el certificado de aliado contra el narcotráfico y aplicó sanciones al presidente Gustavo Petro, al considerar que su Gobierno es indulgente con los grupos armados dedicados a la producción de cocaína.

La fumigación con drones se realizará en bastiones del narcotráfico, donde las organizaciones armadas estarían forzando a campesinos a sembrar hoja de coca, señaló Idárraga.

El presidente Gustavo Petro, quien en el pasado criticó el uso del glifosato cuando era senador opositor, dio un giro en su política antidrogas a ocho meses de dejar el poder, en un contexto en el que Colombia rompe récords de cultivos ilícitos.

El ministro aseguró que se están completando todos los trámites administrativos para que, “a más tardar jueves o viernes, la Policía Nacional inicie las operaciones” en el país.

El expresidente Iván Duque (2018-2022) intentó reactivar la aspersión aérea con glifosato, pero la Corte Constitucional lo impidió mediante un fallo a favor de comunidades campesinas, negras e indígenas que presentaron demandas judiciales.