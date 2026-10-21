Expertos de la ONU instan a Meta a proteger la libertad de expresión política en elecciones de Brasil

Meta afirma que cumplió con una orden judicial brasileña de tratar a ambas campañas electorales por igual, y negó haber tomado medidas para favorecer a una de las partes.

Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU instó a Meta este miércoles a proteger la libertad de expresión política en las elecciones presidenciales en Brasil, salpicadas por acusaciones de prácticas indebidas en las redes sociales.

La campaña del presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, alega que Meta (propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram) suprime su contenido en línea para impulsar a su rival, Flávio Bolsonaro, en la recta final hacia la segunda vuelta de los comicios este domingo.

La campaña de Lula afirmó que presentará un recurso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para pedir la revocación de la candidatura de Bolsonaro por acusaciones de "manipulación algorítmica" del gigante tecnológico estadounidense.

Bolsonaro pidió el martes al mismo tribunal un recurso por "abuso de poder" de Lula en la presunta difusión masiva de acciones de gobierno en período electoral a través de una cuenta gubernamental de WhatsApp, propiedad de Meta.

Meta afirma que cumplió con una orden judicial brasileña de tratar a ambas campañas electorales por igual, y negó haber tomado medidas para favorecer a una de las partes.

"Meta debe proteger la expresión política y garantizar un recurso efectivo" durante las elecciones de Brasil, afirmaron los expertos de la ONU en un comunicado, en el que señalaron que los informes sobre restricciones a la expresión política legítima en las plataformas del gigante estadounidense generan preocupación.

Los relatores especiales de la ONU son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos para informar sobre sus hallazgos. Por lo tanto, no hablan en nombre de la ONU.

"Los informes de seguimiento muestran que miles de cuentas y publicaciones han sufrido suspensiones, reducción de visibilidad y límites de difusión, incluyendo a periodistas, defensores de los derechos humanos, actores de la sociedad civil y creadores de contenido", afirmaron los expertos.

"Árbitros invisibles del debate político" -

Además, señalaron que informaciones, incluidos datos provenientes de empleados de Meta, sugieren que las cuentas vinculadas a uno de los bandos de la contienda presidencial se vieron restringidas de manera desproporcionada, sin especificar de qué candidato se trataba.

"Perder alcance puede significar perder la voz en el debate público y la capacidad de movilizar a las comunidades. Los algoritmos, los sistemas de inteligencia artificial y las decisiones de moderación de contenido no deben convertirse en árbitros invisibles del debate político", indicaron los relatores.

El grupo también señaló que "cuando la expresión política parece restringida de manera desproporcionada, las plataformas deben explicar por qué, abordar los impactos desiguales y garantizar recursos efectivos".

Los expertos instaron a Meta a evaluar si sus sistemas de moderación, recomendación e inteligencia artificial restringieron de manera desproporcionada a una de las partes en el debate electoral de Brasil.

"Las plataformas digitales no deben convertirse en guardianes del debate político que no rindan cuentas, ni sus sistemas deben ser susceptibles a influencias indebidas por parte de actores políticos", afirmaron.

El grupo concluyó que "la democracia y las elecciones libres y justas dependen de