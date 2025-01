Oposición llama a protestas en Venezuela el jueves, un día antes de la juramentación de Maduro

Caracas, Venezuela/La líder opositora María Corina Machado convocó este domingo a protestas para el jueves 9 de enero en Venezuela, un día antes de la juramentación del presidente Nicolás Maduro de cara a un tercer mandato en medio de denuncias de fraude en su reelección.

"Ese día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo: ¡basta!", expresó en un video que divulgó en redes sociales Machado, quien reclama una victoria del diplomático Edmundo González Urrutia sobre Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio.

"La libertad no se suplica, se lucha y se conquista, se gana", añadió la dirigente, declarada en la clandestinidad tras amenazas de cárcel. "Aquí nadie se queda atrás. Salgamos llenos de confianza. Paralizados no logramos el cambio. Maduro no se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás (...). Sal, grita, lucha, es el momento de pararnos firmes y hacerles entender que hasta aquí llegaron, que esto se acabó".

Las protestas opositoras perdieron convocatoria en medio del miedo generalizado tras la represión de las manifestaciones que estallaron en contra de la proclamación de Maduro como ganador de los comicios, que dejaron 28 muertos y unos 200 heridos, además de 2.400 detenidos. Tres de los arrestados murieron en prisión y cerca de 1.400 han sido puestos en libertad condicional.

Machado, sin embargo, había adelantado que llamaría a la calle.

"Yo voy contigo", manifestó este domingo.

Las autoridades electorales proclamaron a Maduro reelecto para un tercer mandato consecutivo de seis años (2025-2031), sin publicar hasta el momento detalles del escrutinio, mientras la oposición reivindica la victoria de González Urrutia y publicó en una página web copias de actas electorales con las que reclama el triunfo, documentos cuya validez niega el chavismo gobernante.

Exiliado en España y ahora de visita en Estados Unidos tras haber estado en Argentina y Uruguay en una gira internacional, González Urrutia ha dicho que volverá a Venezuela para la toma de posesión.

