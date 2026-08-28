Rubio dice que acuerdo petrolero llevará a Venezuela $100.000 millones en inversión privada

El presidente Donald Trump dijo el viernes que Estados Unidos alcanzó un enorme acuerdo petrolero con Venezuela que le garantiza el control mayoritario de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo.

En una publicación en Truth Social, el mandatario lo describió como "el mayor acuerdo petrolero de la historia del mundo", y afirmó que el convenio le permitirá a Estados Unidos más que duplicar sus reservas de crudo.

En tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el nuevo acuerdo que otorga a Washington una enorme participación en las reservas de petróleo de Venezuela representará una inversión privada de 100.000 millones de dólares en el país latinoamericano.

Rubio dijo en X que el acuerdo aseguraría reservas estables y reduciría los precios de la gasolina en Estados Unidos, y añadió: "Para el pueblo venezolano, este acuerdo traerá casi 100.000 millones de dólares en inversión privada, respaldará millas de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela".