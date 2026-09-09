Claves del escándalo Cerimedo en Bolivia, que salpica a la derecha latinoamericana

Fiscales bolivianos encontraron en su vivienda una aparente "granja de bots", dispositivos para operar cuentas anónimas en redes sociales.

La Paz, Bolivia/Una abogada herida de bala, un asesor presidencial investigado, fajos de billetes, una granja de 'bots' y acusaciones de corrupción en la cúpula del poder: el escándalo de Fernando Cerimedo salpica al gobierno de Bolivia y a la derecha latinoamericana.

El argentino de 45 años, que asesoraba al presidente boliviano Rodrigo Paz, fue detenido el 18 de agosto en Santa Cruz (este). En la víspera, su pareja, la abogada boliviana Nadia Beller, que asegura estar embarazada de él, fue atacada por sicarios disfrazados de repartidores de comida.

Sobrevivió a tres balazos y acusó a Cerimedo de planificar el atentado para evitar que revelara su relación con el poder.

El ruido llegó a otros países donde es conocido. Participó en las campañas de los derechistas Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y Nasry Asfura en Honduras, además de la de Paz.

"Lo que nos muestra este personaje es que (...) las redes de los grupos de extrema derecha son transnacionales, que están fuertemente conectadas", dice a la AFP Marcela Ríos, directora regional de IDEA Internacional, organización intergubernamental que promueve la democracia.

Tentativa de feminicidio

Investigado por "tentativa de feminicidio", Cerimedo fue detenido por seis meses. Sus abogados defienden su inocencia y rechazan que existan pruebas que lo relacionen con el atentado.

Los investigadores encontraron mensajes en su teléfono para sostener su pedido de prisión, según un informe fiscal.

En uno de ellos, alguien le comunica la noche del ataque: "Hermano en este momento le dispararon". Una nota de texto guardada dice: "O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conocés a alguien que pueda hacer el trabajo?".

"Que me perdone (el presidente) por no haberle hecho caso y meterme con esa loca", dijo Cerimedo el martes al diario El Deber.

Nuevas denuncias

El día después del ataque, Beller recibió a la prensa en el hospital y lanzó varias acusaciones contra Cerimedo, desde agresión física hasta complicidad con narcotraficantes.

"Si yo no doy esta declaración, porque él lo que quiere es callarme, van a venir y me van a rematar", señaló a la televisora DTV.

En una vivienda de Cerimedo en La Paz, un fiscal halló un equivalente en efectivo a 43.000 dólares.

Ahora es investigado por enriquecimiento ilícito y lavado. Por eso le dictaron una segunda prisión preventiva y el martes lo trasladaron de la cárcel de Santa Cruz a una de La Paz.

Acusado por Beller de facilitar la liberación de avionetas incautadas, le abrieron otro expediente por supuesta protección al narcotráfico.

Gobierno señalado

La abogada de 33 años dice haber sido "testigo" de supuestos actos de corrupción del gobierno de Paz, de su esposa y su familia política, con Cerimedo como operador, relacionados al manejo estatal de los combustibles y contrataciones públicas de seguros.

El mandatario, que asumió en noviembre, minimizó sus lazos. "Nunca hubo una relación de trabajo directa" con Cerimedo, afirmó, tras reconocer que lo ayudó en su campaña y al inicio de su gestión.

Encontró un "espacio" en el poder de Bolivia como "resultado de la falta de organización e institucionalidad detrás de Rodrigo Paz", dice a la AFP la politóloga Daniela Osorio Michel.

Beller publicó fotos y mensajes para desmentir al presidente. En una, Cerimedo aparece junto a Paz y el canciller boliviano durante una reunión oficial con Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense.

Ramificaciones latinoamericanas

Cerimedo hizo carrera antes en publicidad y marketing digital. Fundador del grupo Numen y del medio conservador La Derecha Diario, se acercó a candidatos derechistas.

Participó en las campañas de Javier Milei en Argentina y de Jair Bolsonaro en Brasil, donde fue investigado por participar supuestamente en una "milicia digital" para desconocer la victoria de Lula da Silva en 2022.

Fiscales bolivianos encontraron en su vivienda una aparente "granja de bots", dispositivos para operar cuentas anónimas en redes sociales.

En Chile, se le abrió días atrás otra investigación por supuestos delitos informáticos en la campaña del plebiscito constitucional de 2020. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el diario conservador que fundó es un "esquema para difundir noticias falsas".

La prensa reveló que estuvo en Perú durante la asunción de Keiko Fujimori en julio, pero ella negó alguna relación.

Cerimedo "es un buen ejemplo" de ciertas actividades que se llevan en la "opacidad" y "que son amparadas por actores políticos", concluye Ríos.