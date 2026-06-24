Un sismo de magnitud 7,1 sacude Venezuela

venezuela/Un sismo de magnitud 7,1 sacudió este miércoles a Venezuela, informó el Servicio Sismológico de Estados Unidos (USG), provocando escenas de pánico en Caracas, según periodistas de la AFP.

El temblor, que tuvo su epicentro a 21 km al este de Morón y al que siguieron varias réplicas, ocurrió a las 22H04 GMT.

Su profundidad fue de 10 km y se sintió también en Colombia.

"Se vieron escenas de pánico en un centro comercial en Caracas", informó una periodista de la AFP en Venezuela.

Decenas de personas salieron de los edificios en la capital venezolana y esperaron en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, contaron testigos.

En Colombia, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD) descartó alerta de tsunami.

Se desconoce por el momento si hay víctimas.

Hubo escenas de pánico en un concurrido centro comercial del sector de Altamira, en Caracas, según constató un periodista de la AFP. El piso comenzó a temblar, cayeron estantes dentro de algunos comercios y decenas de personas salieron corriendo hacia la calle.

"Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso del centro comercial. De unos negocios se cayeron muchas cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron", relató a la AFP Heidi Romero, comerciante de 42 años.

"Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible", contó Odalis Escalona, de 54 años, quien trabaja en un banco.

En algunos sectores se reportaron interrupciones del servicio eléctrico. Decenas de personas permanecieron en las calles tras evacuar edificios en Caracas, a la espera de regresar a sus oficinas y viviendas.

Se sintió hasta Colombia

Carmen Guédez, de 69 años, se encontraba acompañando a una hermana enferma cuando comenzó el movimiento telúrico.

"Fue subiendo de intensidad", relató a la AFP esta administradora residente en una zona montañosa de clase media en Caracas. "Empecé a ver cómo las ventanas comenzaron a moverse y luego se sacudió todo".

"Mi hermana, una vecina y yo nos quedamos rezando, abrazaditas ahí. No podíamos salir. Los vecinos aún están en la calle", agregó.

Venezuela registra movimientos sísmicos con relativa frecuencia. Entre los terremotos más recordados de las últimas décadas figuran el de Cariaco, en 1997, y el de Caracas, en 1967.

El sismo de este miércoles también se sintió en Bogotá, Colombia, donde lámparas se balancearon, sonaron alarmas y algunos residentes evacuaron edificios de manera preventiva, según periodistas de la AFP.

La entidad de gestión de riesgos de Colombia informó inicialmente que no había reportes de emergencias asociadas al evento y descartó cualquier alerta de tsunami.

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