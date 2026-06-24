Rubén Blades habla sobre cultura, música y cambio social en cumbre internacional

El evento, denominado “Cultura y cambios social”, se convirtió en un espacio de diálogo donde Blades compartió reflexiones sobre su trayectoria artística, el papel de la salsa en las comunidades y la historia detrás de una de sus canciones más reconocidas: “Amor y control”.

Rubén Blades durante su participación en la Cumbre Internacional de Comunicación para el Cambio Social

Más de 1,800 personas de diferentes partes del mundo participaron en un encuentro internacional que tuvo como protagonista al cantautor panameño Rubén Blades, quien abordó el impacto de la cultura y la música como herramientas para generar cambios sociales.

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