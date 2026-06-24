Rubén Blades habla sobre cultura, música y cambio social en cumbre internacional
El evento, denominado “Cultura y cambios social”, se convirtió en un espacio de diálogo donde Blades compartió reflexiones sobre su trayectoria artística, el papel de la salsa en las comunidades y la historia detrás de una de sus canciones más reconocidas: “Amor y control”.
Más de 1,800 personas de diferentes partes del mundo participaron en un encuentro internacional que tuvo como protagonista al cantautor panameño Rubén Blades, quien abordó el impacto de la cultura y la música como herramientas para generar cambios sociales.