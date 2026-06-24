La actividad permitió medir los protocolos establecidos y reforzar el conocimiento sobre las acciones que deben ejecutarse antes, durante y después de un incidente de este tipo.

El Hospital Regional Rafael Hernández, ubicado en David, Chiriquí, desarrolló un simulacro de incendio dentro de sus instalaciones con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta de pacientes, personal médico, administrativos y equipos de seguridad ante una eventual emergencia.