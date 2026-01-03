🔴 Venezuela bajo ataque: Líderes reaccionan a los bombardeos en Caracas

Luego de conocerse la noticia sobre fuertes explosiones en la capital de Venezuela, la ciudad de Caracas, la madrugada de este 3 de enero, varios líderes de la región han reaccionado.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, fue uno de los primeros mandatarios de la región en reaccionar y publicó en la red social X: "En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo: han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato".

El expresidente Evo Morales también se pronunció: "Repudiamos con total contundencia el #bombardeo de EE.UU. contra #Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. ¡Venezuela no está sola!".

Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, fue otro de los que reaccionó a los ataques: "#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.E.U.U. a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!".

Irán, que mantiene estrechos vínculos con Venezuela, condenó "firmemente el ataque militar estadounidense" contra ese país luego de que una serie de explosiones sacudieron Caracas y otras ciudades este sábado.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país", señaló la diplomacia iraní en un comunicado, que criticó también "la agresión ilegal de Estados Unidos".

La administración estadounidense no ha comentado por el momento estos acontecimientos en Venezuela.

El presidente de Argentina, Javier Milei, se limitó a decir: "LA LIBERTAD AVANZA, VIVA LA LIBERTAD, CARAJO".

Rusia condenó la acción militar de Estados Unidos, al afirmar que no había justificación para el ataque y que la "hostilidad ideológica" había prevalecido sobre la diplomacia.

"Esto es profundamente preocupante y condenable", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.

La diplomacia de España manifestó que el país está dispuesto "a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".

El senador demócrata Brian Schatz sostuvo en X que Estados Unidos no tiene "intereses nacionales vitales sobre Venezuela que justifiquen una guerra".

"Ya deberíamos haber aprendido a no meternos en otra aventura estúpida", criticó.

Por su parte, el senador Rubén Gallego manifestó que se trata de una acción "ilegal": "No hay razón para que estemos en guerra con Venezuela".

Con datos de AFP