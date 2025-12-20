Venezuela dice que Irán le ofreció apoyo ante 'terrorismo' de EEUU

China y Rusia, otros grandes aliados de Venezuela, también expresaron solidaridad con Maduro ante el despliegue de Estados Unidos.

venezula/Venezuela dijo el sábado que Irán le ofreció su cooperación "en todos los ámbitos" para afrontar "la piratería y el terrorismo internacional" de Estados Unidos, tras una llamada entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países.

Irán es uno de los principales aliados internacionales del presidente Nicolás Maduro, que denuncia un plan para derrocarlo desde Washington.

Estados Unidos desplegó una importante flota militar en el Caribe para supuestas operaciones contra el narcotráfico, aunque desde principios de mes ha incautado dos buques petroleros con crudo venezolano como parte de un "bloqueo total" decretado por el presidente Donald Trump.

La segunda confiscación se produjo este mismo sábado, según medios estadounidenses. La primera fue hace 10 días y las autoridades explicaron que la embarcación era utilizada por Irán y Venezuela.

La llamada abordó "los recientes acontecimientos en el Caribe, especialmente las amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano", escribió el canciller venezolano, Yván Gil.

"Venezuela recibió una muestra plena de solidaridad del gobierno de la República Islámica de Irán, así como su ofrecimiento de cooperación en todos los ámbitos para enfrentar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar", añadió el alto responsable tras su conversación con su homólogo iraní, Abás Araqhchi.

La relación entre Irán y Venezuela se estrechó con la llegada al poder de Hugo Chávez y continuó con su sucesor, Maduro.

Irán ha auxiliado en el pasado a Venezuela con envíos de combustible, alimentos y fármacos.

China y Rusia, otros grandes aliados de Venezuela, también expresaron solidaridad con Maduro ante el despliegue de Estados Unidos.