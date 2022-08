Vicepresidente de Paraguay anuncia su renuncia por sanción de EEUU

Asunción, Paraguay/El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, anunció este viernes que renuncia a su cargo y también a sus aspiraciones para ser candidato el año próximo a la presidencia por el oficialista Partido Colorado, luego de que Estados Unidos lo sancionara por "corrupción significativa".

"La decisión de dar un paso al costado es para no afectar el entorno del presidente de la República (Mario Abdo Benítez) ni al Partido Colorado", declaró Velázquez a la radio 1080 AM.

"Me voy a retirar de la política. Era la última etapa de mi carrera. Si no se pudo dar, qué le vamos a hacer. Son designios de dios", manifestó.

El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó este viernes a Velázquez, de 54 años, "por su participación en actos de corrupción significativos, incluido el soborno de un funcionario público y la interferencia en procesos públicos", afirmó el secretario de Estado Antony Blinken en un comunicado.

También fueron sancionados su colaborador cercano y asesor jurídico de la central hidroeléctrica Entidad Binacional Yacyretá, Juan Carlos Duarte, y varios de sus familiares.

"Hablo con la tranquilidad que me da mi conducta, porque no hice lo que me están acusando. Estoy hablando con una conciencia limpia", sostuvo el político.

"En el caso que me involucra a mí hay una laguna. Es muy volátil", agregó.

Velázquez era hasta ahora el aspirante a la presidencia dentro del movimiento Fuerza Republicana del Partido Colorado, que apoya Abdo Benítez, para las primarias previstas el 18 de diciembre de este año.

Los comicios por la presidencia de Paraguay se celebrarán el 30 de abril de 2023.

El otro aspirante dentro del Partido Colorado es, hasta ahora, Santiago Peña, delfín político del expresidente Horacio Cartes (2013-2018).

El exmandatario, un rico empresario tabacalero, también fue sancionado por Estados Unidos hace pocas semanas por "corrupción significativa". Según Washington, Cartes obstruyó "una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional".

Corrupción en Yacyretá

El caso por el que Washington sanciona ala Velázquez está relacionado con la central hidroeléctrica Yacyretá, una obra binacional sobre el río Paraná en la frontera de Paraguay y Argentina.

Duarte "ofreció un soborno a un funcionario público paraguayo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros", indicó Blinken en un comunicado.

Con esa acción, Duarte "abusó y explotó su poderosa y privilegiada posición pública dentro de la Entidad Binacional Yacyretá, poniendo en riesgo la confianza pública en uno de los activos económicos más vitales de Paraguay", añadió.

Blinken estimó que estos actos corruptos afectan también a "la percepción pública de corrupción e impunidad" en la oficina del vicepresidente.

La designación de Estados Unidos a Velázquez y su colaborador, así como a sus familiares, se produce en virtud de la sección 7031(c), e implica que no podrán optar a una visa para entrar a Estados Unidos.